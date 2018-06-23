Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах стал почетным гражданином Чечни
12:30 23.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Рамзан Кадыров присвоил звание почетного гражданина Чечни лидеру сборной Египта по футболу Мохамеду Салаху. Как написал чеченский глава в своем телеграм-канале, он вручил нападающему египетской команды и клуба «Ливерпуль» копию указа и нагрудный значок. По его словам, тысячи детей, юношей и «лиц старшего возраста» получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, а также пообщаться с ним. Египетская сборная выбрала Чеченскую республику в качестве своей базы на время чемпионата мира по футболу. Команда между тем проиграла первые два матча в группе и лишилась возможности выйти в плей-офф. Эхо Москвы
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