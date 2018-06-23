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Еще 33 российских легкоатлета смогут выступать под нейтральным флагом

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14:00 23.06.2018 Источник: Эхо Москвы

33 российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом. Их заявки соответствуют критериям отбора, согласились в Совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, к участию в международных соревнованиях на сегодняшний день допущены уже 58 спортсменов из России. Заявки еще 44 атлетов отклонены. Решение о дисквалификации Всероссийской легкоатлетической федерации остается в силе, подчеркнули представители международной структуры. Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за скандала с допингом.  Эхо Москвы

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