ЧМ-2018. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи

20:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Мексики одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы F прошла в Ростове-на-Дону.У победителей отличились Карлос Вела, который реализовал пенальти на 26-й минуте, и Хавьер Эрнандес (66). В составе южнокорейцев мяч забил Сон Хын Мин (90).На матче был установлен рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена" - 43472 зрителя.Сборная Мексики одержала вторую победу на чемпионате мира и единолично вышла на первое место в группе F. Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах. Второе место занимают шведы с тремя очками, свой матч второго тура сборная Швеции проведет позднее в субботу против действующих чемпионов мира из Германии. Немецкие и южнокорейские футболисты пока очков не набрали.В заключительном туре группового этапа сборная Мексики сыграет с командой Швеции в Екатеринбурге. Сборная Южной Кореи встретится с командой Германии в Казани. Обе встречи пройдут 27 июня (17:00 мск).