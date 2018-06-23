ЧМ-2018. Сборная Германии выиграла у команды Швеции
22:55 23.06.2018 Источник: НГ-Online
Со счетом 1:1 закончилась игра второго тура в группе F на стадионе в Сочи. Голы забили Ула Тойвонен на 32-й минуте, Марко Ройс на 48-й и на 96-й минуте матча Тони Кросс. Игрок сборной Германии Жером Боатенг получил красную карточку и был удален с поля на 82-й минуте игры.
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