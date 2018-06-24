Сборная Германии извинилась перед шведами за некорректное поведение
11:01 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Германии по футболу извинилась за некорректное поведение членов тренерского штаба после победы в матче второго тура группового раунда чемпионата мира над командой Швеции. Текст извинения опубликован на странице немецкой сборной в Twitter.
Сборная Германии в субботу в Сочи в матче группы F одержала волевую победу над командой Швеции со счетом 2:1 благодаря голу Тони Кросса на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
После встречи главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон обвинил немцев в некорректном поведении. По его словам, представители тренерского штаба сборной Германии после победного гола показывали в его сторону жесты, также соперник праздновал победу прямо перед шведской скамейкой, толкая игроков команды. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как после матча возникла стычка между представителями обеих команд, в которую был вовлечен Андерссон.
"Это была нервная игра, по окончании которой какие-то реакции или жесты со стороны нашего тренерского штаба в сторону шведской команды были слишком эмоциональными, - говорится в сообщении. - Это не соответствует нашему поведению. Мы принесли извинения перед шведским тренером и его сборной. Просим прощения".
Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, одержала первую победу на турнире и набрала три очка. Лидирует в группе F сборная Мексики с шестью очками. Шведы, в активе которых также три балла, занимают третье место и уступают немцам за счет результата личной встречи.
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