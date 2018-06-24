Асад: "Выборы 2021 года? Я подумаю"
14:25 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сирии Башар Асад еще не принял решение о выдвижении на новый президентский срок в 2021 году. Об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели", выложенном в воскресенье на сайте телеканала НТВ.
"Тут два фактора: первый - мое желание, и оно исходит из второго фактора - воли сирийского народа", - сказал Асад.
"У нас есть еще три года. К тому времени, к 2021 году, будет ли готов сирийский народ принять того же человека, того же президента, или нет? Если будут готовы - я подумаю над этим, но сейчас еще рано, впереди три года", - заметил президент.
Асад подчеркнул, что в случае, если народ Сирии не захочет видеть его у власти, он не сможет достичь успеха на посту президента.
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