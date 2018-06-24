У российских футболистов не нашли допинг
19:20 24.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование в отношении игроков сборной России из расширенного состава команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Отмечается, что ФИФА сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело.
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