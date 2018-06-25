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Новости

ЧМ-2018: Колумбия победила Польшу

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22:54 24.06.2018

Сборная Колумбии победила сборную Польши в матче чемпионата мира по футболу в Казани. В первом тайме гол в ворота поляков забил защитник колумбийцев Йерри Мина, а во втором тайме отличились Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо. Итоговый счет - 3:0.

Поляки, выход которых в плей-офф до начала чемпионата мира рассматривали как весьма вероятный, потеряли шансы на продолжение борьбы. У них 0 очков после двух матчей.

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