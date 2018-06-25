Украина создает спецгруппы для координации обстрелов жилых кварталов городов Донбасса — МО ДНР

08:00

Разведка ВС ДНР получила информацию от украинских военнослужащих о том, чтообратился к командующему сухопутных войск ВС Украины с просьбой создать при штабе оккупационной спецоперации «группы планирования и координации огневого поражения» с привлечением офицеров ракетных войск и артиллерии СВ ВСУ. Об этом сообщил вчера, 24 июня, во время брифинга, начальник пресс-службы ВС ДНР, капитан