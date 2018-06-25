Украина создает спецгруппы для координации обстрелов жилых кварталов городов Донбасса — МО ДНР
08:00 25.06.2018
Разведка ВС ДНР получила информацию от украинских военнослужащих о том, что Сергей Наев обратился к командующему сухопутных войск ВС Украины с просьбой создать при штабе оккупационной спецоперации «группы планирования и координации огневого поражения» с привлечением офицеров ракетных войск и артиллерии СВ ВСУ. Об этом сообщил вчера, 24 июня, во время брифинга, начальник пресс-службы ВС ДНР, капитан Даниил Безсонов. «Группы необходимы для координации артиллерийского огня по жилым районам населенных пунктов Донбасса. Важно отметить, что доброжелатели делятся с нами фамилиями кандидатов, на которых после первого же исполнения ими преступного приказа будут возбуждены уголовные дела. Стоит отметить, что наличие данной группы будет говорить о непосредственном управлении Наевым огневыми ударами артиллерии по мирным населенным пунктам», — сообщил капитан Даниил Безсонов. «Донбасс сегодня»
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