Сборная Польши лишилась шансов на выход в плей-офф
08:08 25.06.2018 Источник: NEWSru.com
В Казани состоялся матч чемпионата мира по футболу, в котором встретились сборные Колумбии и Польши. Игра второго тура группы H завершилась уверенной победой латиноамериканской команды со счетом 3:0. После этого поражения поляки лишились шансов на выход в плей-офф. Подробнее:
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