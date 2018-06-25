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"Анна Каренина" попала в тройку лучших романов в истории

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08:18 25.06.2018 Источник: MIGnews

Роман русского писателя Льва Толстого "Анна Каренина" занял третью строчку в рейтинге лучших романов в истории человечества. Список из сотни произведений составила британская газета The Daily Telegraph.

На первое место приглашенные газетой эксперты поставили "Миддлмарч" английской писательницы Джордж Элиот, на второе — "Моби Дика" американского автора Германа Мелвилла.

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