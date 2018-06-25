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Трамп намерен запретить китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США

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09:05 25.06.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компания инвестировать в технологические фирмы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Трамп также намерен заблокировать дополнительный экспорт технологий США в Китай.

Как отмечается, президент США объявит о новых мерах в отношении КНР в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем. По его словам, он «не позволит Китаю получать выгоду за счет США».  Газета.Ru

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