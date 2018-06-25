Министерства науки и просвещения лишатся функции по ведению бухгалтерии
09:32 25.06.2018 Источник: РБК
Министерство науки и высшего образования вместе с Министерством просвещения станут первыми федеральными министерствами, передавшими свои функции бюджетного учета Федеральному казначейству.
Нововведения должны вступить в силу уже в 2018 году, следует из проекта изменений в постановлении правительства, который опубликовал Минфин. К полномочиям Казначейства перейдут ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности в министерствах, начисление и оплата труда, а также другие выплаты и связанные с ними обязательные платежи в бюджет. РБК
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