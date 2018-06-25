В Китае испытали стратегические крылатые ракеты
10:05 25.06.2018 Источник: REGNUM
Подразделения ракетных войск Народно-освободительной армии Китая осуществили испытания крылатых ракет наземного базирования DF-10A с дальностью стрельбы 1500 — 2500 километров. Об этом сообщает агентство Sina.
Согласно сведениям издания, ракетчиками был осуществлён одновременный залп как минимум шестью крылатыми боеприпасами. В результате все намеченные цели — многоэтажные здания — были успешно поражены.
Как сообщалось ранее, 1 июня был опубликован видеоролик, на котором 56 китайских беспилотников отрабатывали действия в группе над акваторией Южно-Китайского моря вблизи архипелага Ваньшань. БПЛА делали перестроения, меняли рисунок и обходили встречные суда. В конце показа аппараты выстроились в виде контура авианосца. ИА REGNUM
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