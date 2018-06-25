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Новости

Игиловцы потребовали от властей Ирака вернуть им "их женщин"

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11:05 25.06.2018 Источник: REGNUM

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинули ультиматум властям Ирака, в соответствии с которым Багдад в течение трех дней должен вернуть им их женщин.

Террористы опубликовали видеозапись, на которой представлены шесть пленников. В случае невыполнения ультиматума им грозит смерть. Боевики предупреждают о серьезности своего намерения.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако это не мешает террористам совершать периодические нападения. ИА REGNUM

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