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США не смогут помешать России захватить Прибалтику - WP

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12:05 25.06.2018 Источник: Эхо Москвы

США не смогут помешать России захватить Прибалтику в случае российского вторжения в Европу. К такому выводу пришли специалисты Пентагона по итогам военных учений.

Одним из главных препятствий для быстрого военного ответа США на вторжение России в Европу станет бюрократия. По оценке специалистов, штабу американской армии придется заполнить 17 различных форм, необходимых для переброски войск из Германии в Польшу. За это время Россия успеет захватить страны Балтии. Как пишет The Washington Post, американские военные смоделировали этот сценарий с помощью специальной симуляции.

Также на руку России сыграют узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура в Европе. К примеру, слабые мосты могут не выдержать веса американских танков при их переброске на восток. Также специалисты отмечают, что российские военные хорошо знают подобные слабые места, потому что значительная часть этой территории ранее входила в советский блок. Европейские бюрократы также могут помешать быстрому продвижению: войска НАТО рискуют задержаться при прохождении паспортного контроля ЕС.

В Пентагоне утверждают, что не задумывались о планах защиты от России вплоть до 2014 года, когда был присоединён Крым и начался конфликт на Украине.  Эхо Москвы

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