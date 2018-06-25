Тысячам российских заключенных пересчитают сроки
12:20 25.06.2018 Источник: РБК
Закон вводит поправки в 72 статью Уголовного кодекса, которая содержит правила зачета времени содержания под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) до вступления приговора суда в силу в срок времени лишения свободы.
Теперь, если суд приговаривает подсудимого к сроку в исправительной колонии (ИК) общего режима, каждый день в СИЗО зачтется за полтора дня в ИК и за два дня в колонии-поселении. В случае с домашним арестом, два дня приравнивают к одному дню колонии. Нормы не коснутся приговоренных к лишению свободы в колонии строгого или особого режима.
Инициатор законопроекта, председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в комментарии РБК, что изменения коснутся «не одной сотни тысяч» человек, при этом речь идет «не о выходе, а именно о пересчете сроков». РБК
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