Тысячам российских заключенных пересчитают сроки

12:20 Источник: РБК

Закон вводит поправки в 72 статью Уголовного кодекса, которая содержит правила зачета времени содержания под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) до вступления приговора суда в силу в срок времени лишения свободы.​Теперь, если суд приговаривает подсудимого к сроку в исправительной колонии (ИК) общего режима, каждый день в СИЗО зачтется за полтора дня в ИК и за два дня в колонии-поселении. В случае с домашним арестом, два дня приравнивают к одному дню колонии. Нормы не коснутся приговоренных к лишению свободы в колонии строгого или особого режима.

Инициатор законопроекта, председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в комментарии РБК, что изменения коснутся «не одной сотни тысяч» человек, при этом речь идет «не о выходе, а именно о пересчете сроков». РБК