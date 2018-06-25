Полномочия Рособрнадзора могут быть существенно расширены
12:32 25.06.2018 Источник: Коммерсант.ru
Новое положение о Рособрнадзоре предполагает повышение статуса и масштабное расширение полномочий надзорного ведомства. В частности, служба сможет проводить мониторинг эффективности научных организаций «вне зависимости от их ведомственной принадлежности». Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале правовой информации для общественного обсуждения.
Кроме того, Рособрнадзор, который прежде был лишь оператором системы выдачи лицензий и госаккредитаций образовательным учреждениям, получает право устанавливать правила этой процедуры. Коммерсантъ
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