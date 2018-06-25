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Новости

Никиту Белых этапировали из СИЗО в колонию

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13:00 25.06.2018

Никита Белых, осужденный за получение взятки, отправлен из изолятора этапом к месту отбывания наказания. Местоположение колонии не разглашается до прибытия туда осужденного. Перед отбытием Белых был осмотрен тюремным врачом, ему были выданы все необходимые лекарства (это связано с ухудшением здоровья осужденного).

Экс-губернатор приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей.  bnkirov.ru

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