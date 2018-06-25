Никиту Белых этапировали из СИЗО в колонию
13:00 25.06.2018
Никита Белых, осужденный за получение взятки, отправлен из изолятора этапом к месту отбывания наказания. Местоположение колонии не разглашается до прибытия туда осужденного. Перед отбытием Белых был осмотрен тюремным врачом, ему были выданы все необходимые лекарства (это связано с ухудшением здоровья осужденного).
Экс-губернатор приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48 млн рублей. bnkirov.ru
24smi.org
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