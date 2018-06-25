Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу в Китае
13:20 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мужчина на автопогрузчике протаранил толпу в Китае. Один человек погиб, свыше 10 получили ранения. ЧП произошло в городе Яньтай провинции Шаньдун.
Вилочный автопогрузчик стал наезжать на людей вблизи одной из конечных станций общественного транспорта.
Сообщается, что полиция пыталась остановить водителя погрузчика, однако тот не реагировал, после чего по нему открыли огонь на поражение. От полученных ран мужчина скончался. Мотивы его поступка пока неизвестны, ведётся расследование. Говорит Москва
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