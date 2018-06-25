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В Госдуме согласились с мнением Улицкой касательно падения уровня культуры

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14:00 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В комитете ГД по культуре согласились с мнением Улицкой о падении уровня культуры. Писательница в интервью телеканалу «112 Украина» заявила, что Россия отстаёт от Европы на 150 лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы, режиссёр Владимир Бортко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что мы никогда не отстанем от европейских стран, но уровень образования и культуры действительно рухнул за последние 30 лет.

«Я усматриваю в высказывании Людмилы Улицкой две вещи. Первое: то, что мы отстаём от Европы, так нам постоянно говорят. Так ещё говорили 150 лет назад, когда были и Толстой и Чехов, но, тем не менее, великая русская литература, культура и музыка всегда впереди. Второй момент: стало хуже? Бесспорно, стало хуже. В Советском Союзе были заинтересованы в возрастании культурного уровня своего народа. Это была основная цель, сейчас на это просто жалко и страшно смотреть. Но говорить о том, что Россия — это задворки Европы, ничего кроме хохота вызвать не может, хотя и стало хуже, это тоже правда».

Ранее писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия превращается в мировую провинцию. «Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — сказала Улицкая. По её словам, единственное, что можно сделать в данной ситуации — повышать культурный уровень и уровень образования и снижать уровень агрессии в обществе.

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