Президенту передавали отчеты по делу Карины Цуркан о шпионаже - Песков
14:12 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимиру Путину передавали отчёты по делу Карины Цуркан о шпионаже. Член правления «Интер РАО» была арестована на прошлой неделе в Москве.
По информации СМИ, её подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что президент получал отчёты по этому делу.
«Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки есть ФСБ, которая выполняет эти функции, и другие спецслужбы, которые выполняют обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам страны», — сказал Песков.
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