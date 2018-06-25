0
0
551
Новости

Президенту передавали отчеты по делу Карины Цуркан о шпионаже - Песков

Добавить в избранное

14:12 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимиру Путину передавали отчёты по делу Карины Цуркан о шпионаже. Член правления «Интер РАО» была арестована на прошлой неделе в Москве.

По информации СМИ, её подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что президент получал отчёты по этому делу.

«Кремль не занимается следственными действиями. В плане контрразведки есть ФСБ, которая выполняет эти функции, и другие спецслужбы, которые выполняют обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб интересам страны», — сказал Песков. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 25.06.2018
Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая над россиянами на ЧМ-2018
0
3
16:00 25.06.2018
"Яблоко" отменило решение о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы
0
135
15:32 25.06.2018
Калмыцкий путешественник проедет на мотоцикле по маршруту Великого Шелкового пути
0
249
15:12 25.06.2018
Лилиан Мори Паскье из Швейцарии утверждена в должности председателя ПАСЕ
0
302
15:00 25.06.2018
Калмыцкие единороссы утвердят будущих депутатов республиканского парламента
0
373
14:32 25.06.2018
Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга
0
445
14:00 25.06.2018
В Госдуме согласились с мнением Улицкой касательно падения уровня культуры
0
597
13:32 25.06.2018
В колледже в Назрани при стрельбе ранены два человека
0
496
13:20 25.06.2018
Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу в Китае
0
440
13:05 25.06.2018
Экс-генсека НАТО не пустили в США - СМИ
0
701

Возврат к списку