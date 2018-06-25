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Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга

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14:32 25.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Владимир Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент на эти показатели не оглядывается, интересы людей для него превыше всего.

Согласно последним опросам, рейтинг Владимира Путина снизился на несколько процентов после того, как было объявлено о пенсионной реформе, а также зафиксирован рост цен на бензин.

Песков также подчеркнул, что на данном этапе президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы.  Эхо Москвы

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