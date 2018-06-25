Калмыцкий путешественник проедет на мотоцикле по маршруту Великого Шелкового пути

15:32 Источник: НГ-Online

Калмыцкий путешественник-мотоциклистотправился в мотопробег по маршруту Великого Шелкового пути. Пробег будет проходить по территории России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Монголии и продлится примерно 31 день.

В интервью местным СМИ Хошун Чудутов сказал, что «взял на себя миссию продолжения конструктивного межнационального культурного диалога на основе взаимопонимания, открытости культурных границ»: «Мне интересно побывать в тех местах, где жили наши предки, увидеть, с какими трудностями они сталкивались, что видели. Конечно, передвижение на мотоцикле легче, чем на лошадях. Но для нас важен именно поход по тем местам».

По словам Чудутова, в ходе мотопробега он посетит культурные и исторически значимые места Центральной Азии, города Шелкового пути, а также уцелевшие памятники архитектуры. Первым пунктом турпохода стала Атырауская область Республики Казахстан – место археологических раскопок древнего городища Сарайчик, датируемое XIII-XVI веками. В эпоху Средневековья город был важным торговым и культурным центром на Шелковом пути и его дорогах, соединявших средневековые цивилизации Востока и Запада.

Андрей Серенко