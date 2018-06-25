Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Домрачева объявила о завершении карьеры
16:32 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершила карьеру. Об этом 31-летняя спортсменка объявила на пресс-конференции в Минске.
Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз - бронзу.
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