Пограничники Польши задержали перешедших границу с РФ футбольных фанатов из Африки

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли так называемую зеленую границу с Россией. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Варминьско- Мазурского отделения пограничной охраны Польши"Все задержанные - мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них - семь марокканцев, двое алжирцев и один гражданин Йемена. Только у одного гражданина Марокко не было при себе никаких документов. У остальных были паспорта и документы болельщика. Все они были переданы российской стороне в рамках реадмиссии", - информировала пресс- секретарь.Как именно болельщики оказались на российско-польской границе, не сообщается.В Калининграде в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу в понедельник состоится матч между командами Испании и Марокко.