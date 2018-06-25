Пограничники Польши задержали перешедших границу с РФ футбольных фанатов из Африки
17:00 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли так называемую зеленую границу с Россией. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Варминьско- Мазурского отделения пограничной охраны Польши Мирослава Александрович.
"Все задержанные - мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них - семь марокканцев, двое алжирцев и один гражданин Йемена. Только у одного гражданина Марокко не было при себе никаких документов. У остальных были паспорта и документы болельщика. Все они были переданы российской стороне в рамках реадмиссии", - информировала пресс- секретарь.
Как именно болельщики оказались на российско-польской границе, не сообщается.
В Калининграде в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу в понедельник состоится матч между командами Испании и Марокко.
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