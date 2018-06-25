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Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника

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17:12 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Корабль Северного флота спас байдарочника в Баренцевом море. Турист из Москвы сплавлялся по реке Воронье, но его начало ветром уносить в открытое море.

Моряки тральщика Северного флота заметили мужчину в двух милях от берега. Экипаж поднял обессиленного гребца на борт, оказал первую помощь и накормил горячим обедом.

Спасённый байдарочник сошёл на берег в городе Полярном, где у корабля база. Говорит Москва

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