Корабль Северного флота спас в Баренцевом море байдарочника
17:12 25.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Корабль Северного флота спас байдарочника в Баренцевом море. Турист из Москвы сплавлялся по реке Воронье, но его начало ветром уносить в открытое море.
Моряки тральщика Северного флота заметили мужчину в двух милях от берега. Экипаж поднял обессиленного гребца на борт, оказал первую помощь и накормил горячим обедом.
Спасённый байдарочник сошёл на берег в городе Полярном, где у корабля база. Говорит Москва
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