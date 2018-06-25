МИД РФ сообщил послу Молдавии о позиции России по резолюции ГА ООН

18:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в понедельник на встрече с послом Молдавии в Москве Андреем Негуцей заявил, что резолюция Генассамблеи ООН по миротворцам является недружественным шагом для двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны был вновь подчеркнут деструктивный характер принятой Генеральной Ассамблеей ООН 22 июня с подачи Кишинева резолюции по Приднестровью, которая неизбежно осложняет процесс приднестровского урегулирования, - отметили в дипведомстве. - Внимание посла было обращено и на то, что предпринятый вопреки отсутствию внутриполитического консенсуса в Кишиневе по этому вопросу недружественный шаг правительства Молдавии омрачит атмосферу российско-молдавских отношений". "Он явно контрастирует с заявлениями о желании развивать их", - добавили на Смоленской площади.