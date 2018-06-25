Спецпредставитель президента РФ провел беседу с руководством ХАМАС

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил палестино- израильское урегулирование с делегацией руководства движения ХАМАС во главе с членом политбюро организации Мусой Абу Марзуком. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования в соответствии с известной международно-правовой основой, включая решения ООН, и задаче скорейшего восстановления национального палестинского единства на базе подписанного в октябре 2017 года в Каире соглашения между движениями ХАМАС и ФАТХ", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.