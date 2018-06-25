МИД Литвы выдвинул идею перекрыть вещание российского ТВ на Европу

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз принять необходимые меры к тому, чтобы сделать российские телеканалы, которые он считает пропагандистскими, недоступными для европейского зрителя. С таким обращением министр выступил в Люксембурге, где в понедельник проходила встреча глав МИД стран ЕС.

"Прежде всего мы должны устранить наши слабые места - перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран - членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе", - заявил он.