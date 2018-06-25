Силуанов предсказал стабильность курса рубля до конца года
21:05 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс рубля существенно не изменится до конца текущего года, заявил первый вице- премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".
"Нет никаких оснований говорить о том, что он будет меняться", - сказал он.
"Бюджетное правило как раз позволяет не беспокоиться по вопросу динамики курса рубля. Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам", - пояснил Силуанов.
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