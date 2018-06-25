0
0
449
Новости

Силуанов предсказал стабильность курса рубля до конца года

Добавить в избранное

21:05 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля существенно не изменится до конца текущего года, заявил первый вице- премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"Нет никаких оснований говорить о том, что он будет меняться", - сказал он.

"Бюджетное правило как раз позволяет не беспокоиться по вопросу динамики курса рубля. Поэтому мы здесь не предвидим каких-либо серьезных колебаний, поскольку создан тот механизм, который позволяет держать наш курс рубля стабильным по отношению к другим иностранным валютам", - пояснил Силуанов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

22:20 25.06.2018
МИД РФ: Было бы интересно посмотреть на США, если кто-то захотел бы провести у них инспекцию...
0
104
20:45 25.06.2018
МИД Литвы выдвинул идею перекрыть вещание российского ТВ на Европу
0
556
20:14 25.06.2018
Европа собирается защитить "Северный поток-2" от нападок США
0
717
19:45 25.06.2018
Черчесов: Сегодня тот день, который должен был случиться...
0
862
19:30 25.06.2018
Спецпредставитель президента РФ провел беседу с руководством ХАМАС
0
584
19:10 25.06.2018
Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта
0
542
18:52 25.06.2018
ЧМ-2018. Сборная России проиграла команде Уругвая
0
849
18:29 25.06.2018
Волгоградские экологи требуют усилить контроль над утилизацией медицинских отходов
0
534
18:23 25.06.2018
МИД РФ сообщил послу Молдавии о позиции России по резолюции ГА ООН
0
806
17:50 25.06.2018
"Соцпроф" готовит свои предложения по пенсионной реформе
0
769

Возврат к списку