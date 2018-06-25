МИД РФ: Было бы интересно посмотреть на США, если кто-то захотел бы провести у них инспекцию...

22:20 Источник: НГ-Online

Попытки Организации по запрещению химического оружия получить доступ на объекты военной инфраструктуры выходят за международно-правовые рамки, соответствующий доклад от имении Техсекретариата ОЗХО сделан под давлением США. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на доклад Гендиректора Техсекретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) г-на А.Узюмджю о выполнении решения 83-й сессии Исполсовета ОЗХО.

Мы уже многократно указывали, что заложенные в нем требования к Сирии выходят за рамки Химконвенции. Попытка заполучить беспрепятственный и безоговорочный доступ инспекторов ОЗХО на любые (читай - включая секретные) объекты военной и гражданской инфраструктуры не вписывается ни в какие международно-правовые рамки. Понятно, что такой документ был принят под сильнейшим давлением со стороны США и их ближайших союзников. Интересно было бы посмотреть на самих США, если бы кто-то захотел аналогичным образом проинспектировать их собственные объекты.

Ну а в данном случае под прицел, конечно же, в первую очередь попал Научно-исследовательский центр с отделениями в г. Барза и г. Джамрайя. Для Сирии он имел ключевое с народно-хозяйственной точки зрения значение. Здесь нет оговорки - именно «имел». Этот гражданский объект был стёрт с лица земли 14 апреля с.г. в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции.

Ни у кого не вызывает сомнения - данное деяние было осуществлено в обход СБ ООН с грубым нарушением международного права. Это был циничный акт агрессии в отношении суверенного государства-члена ООН. В качестве предлога были использованы бездоказательные подозрения Сирии в «сокрытии» части ее химарсеналов и никем официально не доказанное «применение хлора» в г.Дума (Восточная Гута). Инспекторы ОЗХО туда не доехали и расследование на тот момент даже не началось.

Обращаем внимание на вызывающий и циничный характер доклада ОЗХО. В обязанность Организации входит проверка выполнения КЗХО странами-членами. Именно ОЗХО подтвердила, что уничтожение химического оружия Сирии проводилось с масштабной международной помощью и под пристальным контролем Организации. Уже после успешного завершения химдемилитаризации Сирии (4 января 2016 г.) в течение 2017 г. состоялись две инспекции Техсекретариата на объекты НИЦ в Барзе и Джамрайе. Ни следов токсичных химвеществ и их прекурсоров, ни признаков какой-либо запрещённой деятельности там обнаружено не было. Об этом Техсекретариат проинформировал Исполсовет ОЗХО. А теперь в «новом докладе» почему-то нет даже намёка на то, что НИЦ был полностью уничтожен и инспекторам там просто нечего делать. Более того, Гендиректор Техсекретариата запланировал ещё два визита экспертов ОЗХО в НИЦ, ссылаясь на «необходимость выполнения» пресловутого антисирийского решения Исполсовета.

Правительство Сирии неоднократно приглашало представителей Организации посетить Барзу, чтобы на месте удостовериться в нанесенных ракетной атакой разрушениях. Это дало бы возможность доложить обо всём Исполсовету и принять формальное решение о прекращении инспекций.

Однако, как свидетельствует доклад ОЗХО, никаких конструктивных шагов не предпринималось. Понятно: страны Запада стараются уйти от ответа на очень чувствительный для них вопрос - на каком основании был нанесён ракетный удар по этому НИЦ, когда ОЗХО дважды подтвердила отсутствие там какой-либо запрещенной по КЗХО деятельности.

В целом видим в докладе ещё один пример крайне ангажированной западной словесной эквилибристики," - говорится в комментарии.