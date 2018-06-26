ЧМ-2018. В 1/8 финала Россия сыграет в "Лужниках" с Испанией
22:59 25.06.2018 Источник: НГ-Online
По итогам матча между сборными Марокко и Испании, Испания проходит в 1/8 финала и становится соперником сборной России. Матч Марокко-Испания закончился со счетом 2:2.
Игра между сборными России и Испании пройдет на стадионе в Лужниках 1 июля
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