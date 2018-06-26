ЧМ-2018. Португалия вышла из группы и сыграет в плей-офф с командой Уругвая

23:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и встретится в 1/8 финала с командой Уругвая.

У португальцев гол на 45-й минуте забил нападающий Рикарду Куарежма, для которого этот забитый мяч стал первым на дебютном чемпионате мира. У иранцев отличился Карим Ансарифард с пенальти. На 53-й минуте после просмотра видеоповтора парагвайский арбитр Энрике Касерес назначил пенальти в ворота сборной Ирана, однако Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар.