ЧМ-2018. Португалия вышла из группы и сыграет в плей-офф с командой Уругвая
23:10 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирана в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и встретится в 1/8 финала с командой Уругвая.
У португальцев гол на 45-й минуте забил нападающий Рикарду Куарежма, для которого этот забитый мяч стал первым на дебютном чемпионате мира. У иранцев отличился Карим Ансарифард с пенальти. На 53-й минуте после просмотра видеоповтора парагвайский арбитр Энрике Касерес назначил пенальти в ворота сборной Ирана, однако Криштиану Роналду не реализовал 11-метровый удар.
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