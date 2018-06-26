Украинские военные три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР

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Украинские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили сегодня, 26 июня, в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Лозовое, приводит слова представителя ведомства ЛуганскИнформЦентр

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.