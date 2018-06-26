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В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс

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07:56 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Тюремный срок за «лайки» и «репосты» – жестокая и бесчеловечная мера. Об этом «Эху Москвы» сказал автор инициативы, писатель и депутат Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов добавил, что в ближайшее время планирует объявить список людей, которых преследуют по надуманным обвинениям. Таким образом депутат надеется привлечь реальную власть к диалогу.

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