В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс

07:56 Источник: Эхо Москвы

Тюремный срок за «лайки» и «репосты» – жестокая и бесчеловечная мера. Об этом «Эху Москвы» сказал автор инициативы, писатель и депутат

Сергей Шаргунов добавил, что в ближайшее время планирует объявить список людей, которых преследуют по надуманным обвинениям. Таким образом депутат надеется привлечь реальную власть к диалогу.