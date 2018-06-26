Алексею Навальному продлили на год испытательный срок
08:11 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы
По делу «Кировлеса» политик был приговорен к 5-ти годам условно. Срок наказания истекал в августе. Однако Федеральная служба исполнения наказания обратилась с ходатайством в Симоновский суд Москвы. Сегодня там прошли слушания, причем, как отмечал Навальный, судья Светлана Туманина решила рассматривать просьбу ФСИН, несмотря на отсутствие адвокатов политика. Вместо этого на заседании присутствовала защитник по назначению. Таким образом власть показала свое пренебрежение к правосудию, — сказал «Эху» сам Навальный. Навальный должен теперь каждый понедельник отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он уже написал у себя в Инстаграме, что с таким решением не согласен и не собирается его исполнять. Кроме того, политик обратил внимание на то, что постановление судьи появилось на сайте инстанции еще до того, как она вышла из совещательной комнаты.
Новости
- 09:32 26.06.2018
- В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ
- 09:20 26.06.2018
- Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
- 09:05 26.06.2018
- Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
- 09:00 26.06.2018
- Глава Пентагона: Америка должна продолжить свою игру в Арктике
- 08:45 26.06.2018
- Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
- 08:34 26.06.2018
- Журналисты обнаружили отчет украинских националистов о погроме цыганского табора
- 08:23 26.06.2018
- ЕС готов ответить на санкции США против "Северного потока-2"
- 07:56 26.06.2018
- В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс
- 07:48 26.06.2018
- СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов
- 07:36 26.06.2018
- WP: НАТО может не успеть на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать