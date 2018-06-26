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Новости

Алексею Навальному продлили на год испытательный срок

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08:11 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы

По делу «Кировлеса» политик был приговорен к 5-ти годам условно. Срок наказания истекал в августе. Однако Федеральная служба исполнения наказания обратилась с ходатайством в Симоновский суд Москвы. Сегодня там прошли слушания, причем, как отмечал Навальный, судья Светлана Туманина решила рассматривать просьбу ФСИН, несмотря на отсутствие адвокатов политика. Вместо этого на заседании присутствовала защитник по назначению.

Таким образом власть показала свое пренебрежение к правосудию, — сказал «Эху» сам Навальный.

Навальный должен теперь каждый понедельник отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Он уже написал у себя в Инстаграме, что с таким решением не согласен и не собирается его исполнять. Кроме того, политик обратил внимание на то, что постановление судьи появилось на сайте инстанции еще до того, как она вышла из совещательной комнаты.

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