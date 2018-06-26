Журналисты обнаружили отчет украинских националистов о погроме цыганского табора
08:34 26.06.2018
Украинские журналисты обнаружили отчет о нападении националистов на табор цыган у «Академгородка». Об этом написала журналистка Маргарита Бондарь. «В эфире снова новости из мира животных. Ублюдки докладывают, что напали на ромский лагерь в лесу у метро Академгородок. Судя по отчётным фото, бросали Молотова и взрывчатку из гвоздей с пневматическими пулями. Разогнать не удалось, но тем не менее. Ни для кого не секрет, что в таких лагерях много маленьких детей», — прокомментировала она переписку организации «Немезида». В переписке националисты хвастаются тем, что напали на табор с применением «коктейлей Молотова», а также самодельной взрывчатки с поражающими элементами. Сами националисты пишут, что «нанесли визит, во время которого угостили цыган горячими и взрывными «подарками». По словам националистов в таборе было около 20 домов. Журналистка призвала помочь цыганам написать заявления в полицию. «Украина.ру»
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