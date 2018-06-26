0
0
386
Новости

Журналисты обнаружили отчет украинских националистов о погроме цыганского табора

Добавить в избранное

08:34 26.06.2018

Украинские журналисты обнаружили отчет о нападении националистов на табор цыган у «Академгородка». Об этом написала журналистка Маргарита Бондарь.

«В эфире снова новости из мира животных. Ублюдки докладывают, что напали на ромский лагерь в лесу у метро Академгородок. Судя по отчётным фото, бросали Молотова и взрывчатку из гвоздей с пневматическими пулями. Разогнать не удалось, но тем не менее. Ни для кого не секрет, что в таких лагерях много маленьких детей», — прокомментировала она переписку организации «Немезида».

В переписке националисты хвастаются тем, что напали на табор с применением «коктейлей Молотова», а также самодельной взрывчатки с поражающими элементами. Сами националисты пишут, что «нанесли визит, во время которого угостили цыган горячими и взрывными «подарками». По словам националистов в таборе было около 20 домов.

Журналистка призвала помочь цыганам написать заявления в полицию. «Украина.ру»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 26.06.2018
В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ
0
79
09:20 26.06.2018
Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
0
200
09:05 26.06.2018
Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
0
299
09:00 26.06.2018
Глава Пентагона: Америка должна продолжить свою игру в Арктике
0
303
08:45 26.06.2018
Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
0
334
08:23 26.06.2018
ЕС готов ответить на санкции США против "Северного потока-2"
0
940
08:11 26.06.2018
Алексею Навальному продлили на год испытательный срок
0
426
07:56 26.06.2018
В Госдуму внесен законопроект о частичном переносе статьи об экстремизме из Уголовного в административный кодекс
0
392
07:48 26.06.2018
СМИ: США заморозят помощь палестинцам, требуя прекратить финансирование семей террористов
0
385
07:36 26.06.2018
WP: НАТО может не успеть на войну с Россией из-за бюрократии и плохих дорог
0
462

Возврат к списку