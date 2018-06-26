Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
08:45 26.06.2018 Источник: Lenta.ru
Нападающий сборной России Артем Дзюба предположил, что команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения. Слова спортсмена приводит корреспондент «Ленты.ру». «Уругвай — топ-команда, но с ними можно играть. От этого еще обиднее. Второй гол — это вообще не знаю что. Возможно, в двух предыдущих играх нам везло, а сегодня — невезение. Может, в обраточку вернулось. Надо постараться госпожу Фортуну вернуть в нашу сторону», — заявил нападающий. В числе других причин он отметил первый пропущенный гол и удаление Игоря Смольникова в первом тайме.
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