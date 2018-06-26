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В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ

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09:32 26.06.2018

Новый рекорд по количеству пенальти на одном чемпионате мира поставлен на турнире 2018 года в России.

Пенальти, назначенный в матче сборных Португалии и Ирана, стал 19-м на нынешнем ЧМ. На ЧМ-1990, 1998 и 2002 было пробито по 18 пенальти. matchtv.ru

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