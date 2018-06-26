В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
10:05 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме. Как сообщает Рейтер, полиция предполагает, что водитель сделал это специально. Белый фургон протаранил стеклянный фасад в 4 утра по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся.
В результате инцидента никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Эхо Москвы
Новости
- 11:05 26.06.2018
- Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
- 11:00 26.06.2018
- ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
- 10:32 26.06.2018
- КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах
- 10:20 26.06.2018
- Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
- 10:00 26.06.2018
- Президент утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
- 09:32 26.06.2018
- В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ
- 09:20 26.06.2018
- Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
- 09:05 26.06.2018
- Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
- 09:00 26.06.2018
- Глава Пентагона: Америка должна продолжить свою игру в Арктике
- 08:45 26.06.2018
- Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать