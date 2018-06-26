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Новости

В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль

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10:05 26.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Автомобиль врезался сегодня утром в главное здание голландской газеты «Телеграаф» в Амстердаме. Как сообщает Рейтер, полиция предполагает, что водитель сделал это специально. Белый фургон протаранил стеклянный фасад в 4 утра по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся.

В результате инцидента никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, его ищут. Эхо Москвы

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