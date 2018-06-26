Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
10:20 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Пензенской области столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, пятеро пострадали. Авария произошла в Мокшанском районе на 565-м километре трассы «Урал». Там столкнулись пять легковых машин и два грузовика.
Отмечается, что движение после ДТП не перекрывалось. Состояние пострадавших, а также причины и обстоятельства случившегося выясняются. Говорит Москва
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