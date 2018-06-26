ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
11:00 26.06.2018 Источник: Lenta.ru
В США заключили контракт на поставку крупной партии пейнтбольных винтовок. Их планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, сообщает Popular Mechanics.
Стоимость контракта оценивается в 650 тысяч долларов. Комплексы Variable Kinetic Systems (VKS) предназначены для стрельбы шариками. Предполагается, что они будут заполнены отравляющими веществами, пишет журнал.
По информации издания, в шариках будет использоваться синтетический порошок, вызывающий временную потерю зрения, и слезоточивый газ.
Эксперты отмечают, что такое оружие станет альтернативой летальным образцам, а находящиеся в Афганистане части получат дополнительные возможности по нейтрализации угроз. Lenta.Ru
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