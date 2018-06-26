0
0
168
Новости

ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола

Добавить в избранное

11:00 26.06.2018 Источник: Lenta.ru

В США заключили контракт на поставку крупной партии пейнтбольных винтовок. Их планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, сообщает Popular Mechanics.

Стоимость контракта оценивается в 650 тысяч долларов. Комплексы Variable Kinetic Systems (VKS) предназначены для стрельбы шариками. Предполагается, что они будут заполнены отравляющими веществами, пишет журнал.

По информации издания, в шариках будет использоваться синтетический порошок, вызывающий временную потерю зрения, и слезоточивый газ.

Эксперты отмечают, что такое оружие станет альтернативой летальным образцам, а находящиеся в Афганистане части получат дополнительные возможности по нейтрализации угроз. Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 26.06.2018
Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
0
128
10:32 26.06.2018
КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах
0
242
10:20 26.06.2018
Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
0
294
10:05 26.06.2018
В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
0
320
10:00 26.06.2018
Президент утвердил ряд поручений по итогам прямой линии
0
337
09:32 26.06.2018
В России поставлен новый рекорд по количеству пенальти на одном ЧМ
0
461
09:20 26.06.2018
Вашингтон должен проявлять гибкость в отношениях с Россией - Помпео
0
516
09:05 26.06.2018
Силуанов пообещал среднюю пенсию 20 тыс. руб. к 2024 году
0
545
09:00 26.06.2018
Глава Пентагона: Америка должна продолжить свою игру в Арктике
0
539
08:45 26.06.2018
Артем Дзюба: Команде в проигранном матче с Уругваем не хватило везения
0
493

Возврат к списку