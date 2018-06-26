Скончался поэт Андрей Дементьев
12:00 26.06.2018 Источник: РБК
Умер российский поэт и телеведущий Андрей Дементьев, ему было 89 лет. Об этом РБК сообщила его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьев умер утром во вторник.
Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР. В 1981-1992 году был главным редактором журнала «Огонек».
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