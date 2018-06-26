0
0
338
Новости

Скончался поэт Андрей Дементьев

Добавить в избранное

12:00 26.06.2018 Источник: РБК

Умер российский поэт и телеведущий Андрей Дементьев, ему было 89 лет. Об этом РБК сообщила его жена Анна Пугач. По ее словам, Дементьев умер утром во вторник.

Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР. В 1981-1992 году был главным редактором журнала «Огонек».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:32 26.06.2018
ВС РФ рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты
0
66
12:20 26.06.2018
Белоруссия не намерена входить в состав другого государства
0
241
12:05 26.06.2018
Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
0
295
11:32 26.06.2018
В состав американской киноакадемии включили трех россиян
0
396
11:20 26.06.2018
Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона - СМИ
0
641
11:05 26.06.2018
Спецназ выселяет мигрантов из здания университета Париж-8
0
607
11:00 26.06.2018
ВС США в Афганистане вооружат винтовками для пейнтбола
0
475
10:32 26.06.2018
КПРФ впервые не выставит кандидатов на губернаторских выборах в трех регионах
0
492
10:20 26.06.2018
Семь автомобилей столкнулись в Пензенской области
0
437
10:05 26.06.2018
В главное здание голландской газеты "Телеграаф" в Амстердаме врезался автомобиль
0
456

Возврат к списку