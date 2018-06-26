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ВС РФ рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты

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12:32 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ВС рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты. Документ на рассмотрение Госдумы внесли депутаты от КПРФ и партии «Родина».

В отзыве Верховного суда говорится, что принятие этого законопроекта «приведёт к фактической декриминализации деяния, предусмотренного первой частью 282-й статьи Уголовного кодекса». Эта статья предусматривает наказание до шести лет свободы за высказывания, возбуждающие ненависть или вражду.

В свою очередь инициаторы проекта закона отмечают, что в новом варианте документа, который накануне был внесён в Госдуму, часть замечаний уже учтена. Авторы планируют устранить и другие недоработки, на которые указал Верховный суд. Говорит Москва

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