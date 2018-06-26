0
0
385
Новости

Россияне смогут увидеть полное затмение Луны и великое противостояние Марса

Добавить в избранное

13:05 26.06.2018 Источник: Известия

В Москве и на большей части российской территории в конце июля можно будет наблюдать самое продолжительное в этом веке полное затмение естественного спутника Земли и великое противостояние Марса. Об этом сообщили в Московском планетарии.

27 июля совпадут два астрономических события. Марс очень близко подойдет к нашей планете, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты.

Прошлой зимой москвичи могли наблюдать верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 26.06.2018
Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства
0
0
14:00 26.06.2018
Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной
0
132
13:32 26.06.2018
Названы российские регионы с лучшим хлебом
0
230
13:20 26.06.2018
Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд"
0
368
13:00 26.06.2018
Кадыров просит построить высокоскоростную магистраль Краснодар-Грозный
0
419
12:32 26.06.2018
ВС РФ рекомендовал доработать закон об отмене уголовной ответственности за репосты
0
422
12:20 26.06.2018
Белоруссия не намерена входить в состав другого государства
0
441
12:05 26.06.2018
Телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину
0
444
12:00 26.06.2018
Скончался поэт Андрей Дементьев
0
510
11:32 26.06.2018
В состав американской киноакадемии включили трех россиян
0
524

Возврат к списку