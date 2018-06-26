Россияне смогут увидеть полное затмение Луны и великое противостояние Марса
13:05 26.06.2018 Источник: Известия
В Москве и на большей части российской территории в конце июля можно будет наблюдать самое продолжительное в этом веке полное затмение естественного спутника Земли и великое противостояние Марса. Об этом сообщили в Московском планетарии.
27 июля совпадут два астрономических события. Марс очень близко подойдет к нашей планете, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты.
Прошлой зимой москвичи могли наблюдать верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем. Известия
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