Россияне смогут увидеть полное затмение Луны и великое противостояние Марса

13:05 Источник: Известия

В Москве и на большей части российской территории в конце июля можно будет наблюдать самое продолжительное в этом веке полное затмение естественного спутника Земли и великое противостояние Марса. Об этом сообщили в Московском планетарии.27 июля совпадут два астрономических события. Марс очень близко подойдет к нашей планете, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты.

Прошлой зимой москвичи могли наблюдать верхнее соединение самой маленькой планеты Солнечной системы Меркурия с Солнцем. Известия