Путин отправил в отставку полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
14:32 26.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин уволил полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. В этой должности он проработал шесть лет.
Игорь Холманских стал известен в декабре 2011 года, когда высказался в поддержку Владимира Путина во время телемоста. Он работал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.
Холманских был доверенным лицом Путина во время президентской кампании в 2012 году. Позже был назначен полпредом в Уральском федеральном округе. Холманских имеет звание действительного государственного советника первого класса. Говорит Москва
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