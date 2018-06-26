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Назначены новые полпреды в трех федеральных округах

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15:00 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Путин подписал указы о назначении новых полномочных представителей президента РФ в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. О подписании соответствующих указов сообщила пресс- служба Кремля.

Согласно тексту опубликованных документов, экс-помощник президента Николай Цуканов сменил Игоря Холманских на посту полпреда в УФО, бывший помощник главы государства Игорь Щеголев получил пост полпреда в ЦФО, а заместитель командира Сил специальных операций (ССО), генерал-лейтенант Александр Матовников стал полпредом в СКФО.

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