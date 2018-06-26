Назначены новые полпреды в трех федеральных округах

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

подписал указы о назначении новых полномочных представителей президента РФ в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах. О подписании соответствующих указов сообщила пресс- служба Кремля.Согласно тексту опубликованных документов, экс-помощник президентасменилна посту полпреда в УФО, бывший помощник главы государстваполучил пост полпреда в ЦФО, а заместитель командира Сил специальных операций (ССО), генерал-лейтенантстал полпредом в СКФО.