Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украиныподписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил во вторник на встрече со студентами Института международных отношения национального университета им.Тараса Шевченко."Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда", - сказал он и поставил подпись под документом.