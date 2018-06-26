Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
15:32 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом он сообщил во вторник на встрече со студентами Института международных отношения национального университета им.Тараса Шевченко.
"Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда", - сказал он и поставил подпись под документом.
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