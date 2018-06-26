Письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова - Песков
16:00 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.
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