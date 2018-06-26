0
0
439
Новости

Письмо Ягланда не может служить основанием для помилования Сенцова - Песков

Добавить в избранное

16:00 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 26.06.2018
Литва предоставила политическое убежище фигуранту "болотного дела"
0
147
17:00 26.06.2018
Митрохин подал в суд на "Яблоко" из-за ситуации на выборах мэра Москвы
0
169
16:32 26.06.2018
Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом
0
267
16:12 26.06.2018
Страны БРИКС создадут группировку спутников дистанционного зондирования Земли
0
395
15:32 26.06.2018
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
0
416
15:12 26.06.2018
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
0
564
15:00 26.06.2018
Назначены новые полпреды в трех федеральных округах
0
468
14:45 26.06.2018
Волонтеры собрали 35 тысяч подписей в поддержку Сергея Собянина
0
414
14:32 26.06.2018
Путин отправил в отставку полпреда в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
0
490
14:12 26.06.2018
Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства
1
691

Возврат к списку